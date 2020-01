Mainz (ots) -Donnerstag, 9. Januar 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Kerstin Landsmann, SchauspielerinLukas Piloty, SchauspielerGadgets für die Piste - So macht Skifahren noch mehr SpaßWie Blinde Brustkrebs ertasten - KrebsvorsorgeBabytücher und Babytragen im Test - Ergebnisse der Stiftung WarentestDonnerstag, 9. Januar 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteBürgermeister-Rücktritt in Estorf - Reaktionen auf rechte HetzeExpedition Deutschland: Kirchseeon - Junge Hunde und alte BräucheKüchenträume - Olgas Pancakes mit BeerenpüreeDonnerstag, 9. Januar 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteWelche Namen sind ab 2020 erlaubt? - Beauty, Diamant, BlaubeereDonnerstag, 9. Januar 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: USA gegen Iran - Ist ein Krieg noch zu verhindern?Gäste:Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), Atlantik-Brücke e.V.Düzen Tekkal, Kriegsberichterstatterin, AutorinUlrike Becker, Mideast Freedom Forum Berlin (MFFB)Daniel Gerlach, Nahostexperte, Chefredakteur "Zenith"Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter Washington"Schwere Rache" hatte der Iran nach der Tötung des Top-GeneralsSoleimani den USA geschworen. Erste Raketen flogen gestern Abend aufUS-Stützpunkte im Irak. Wird es dabei bleiben? Sollte Donald TrumpGegenangriffe anordnen, wäre der Schritt zum Krieg fastunvermeidlich. Teheran hat für diesen Fall Attacken auf Israel undDubai angedroht.Hat der US-Präsident das Völkerrecht verletzt und eine unnötigeEskalation in Gang gesetzt? Oder war ein "Showdown" mit dem Iranunausweichlich? Und wo steht Europa in diesem Konflikt?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4486755