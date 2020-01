WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich um 17 Uhr (MEZ) zu dem iranischen Angriff auf zwei vom US-Militär genutzte Stützpunkte im Irak äußern. Das teilte das Weiße Haus am Mittwoch in Washington mit. Der Iran hatte in der Nacht zum Mittwoch Raketen auf die Stützpunkte Ain al-Assad westlich von Bagdad und im nördlich gelegenen Erbil abgefeuert. Über Todesopfer war zunächst nichts bekannt. Teheran nannte die Angriffe einen "Akt der Selbstverteidigung" nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Luftschlag in der vergangenen Woche.



Wie die USA auf den iranischen Vergeltungsschlag reagieren werden, war zunächst unklar. Daher wird Trumps Auftritt mit Spannung erwartet.



Am Morgen (Ortszeit) trommelte der Präsident zunächst Mitglieder seines nationalen Sicherheitsteams zusammen, darunter Generalstabschef Mark Milley und Trumps nationaler Sicherheitsberater Robert O'Brien, wie der Sender CNN meldete.



In der Nacht hatte sich Trump zunächst nur knapp auf Twitter zu Wort gemeldet und dort geschrieben: "Alles ist gut!" Derzeit würden mögliche Opfer und Schäden bewertet./jac/DP/jha