Wer bei Netflix, Prime Video oder anderen versackt, muss standhaft bleiben, um nicht als Alkoholiker zu enden. Denn in vielen Serien entsteht der Eindruck, der "Drink" gehöre zum Alltag. Ganz im Sinne der Alkohollobby.

Im Sommer vergangenen Jahres musste Netflix zu Kreuze kriechen. Der amerikanischen Anti-Rauch-Vereinigung "Truth Initiative" war es nämlich mittlerweile zu bunt geworden. Sie kritisierte öffentlichkeitswirksam: In der Serie "Stranger Things", die sich um eine Gruppe Teenager im Bann unheimlicher übernatürlicher Mächte dreht, werde zu viel geraucht. In Staffel zwei sogar 44 Prozent mehr als in Staffel 1.Bei Stringer Things rauchen zwar nicht die Kinder, aber Kinder und Jugendliche gucken diese Serie. Aber auch die Serien "Orange ist the New Black", "House of Cards" und "‚Un-breakable Kimmy Schmidt" bekamen ihr Fett weg.

Und was verkündet Netflix? In allen Sendungen, die sich an ein Publikum unter 14 Jahren richten, sollen künftig gar keine Zigaretten mehr gezeigt werden - auch keine E-Varianten. Außer dort, wo Rauchen historisch zur faktischen Richtigkeit gehört. Sollte also irgendwann einmal das Leben von Helmuth Schmidt bei Netflix in Serie gehen, wird er dort wohl kein Menthol-Kaugummi in Kette kauen müssen.

Glaubt man der WHO, macht der Schritt Sinn. Denn laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation haben sich 37 Prozent der jungen Raucher von Vorbildern aus Film und Fernsehen dazu inspirieren lassen.

Und was ist mit Alkohol? Ich habe mich zwischen den Jahren durch so einige Serienepisoden und Spielfilme auf Netflix und Amazon Prime Video gestreamt. Nicht alle waren von besagten Streaming-Diensten selber produzierte Inhalte, aber wie auch immer: Mich sprang sie von allen Seiten an: die ewige Sauferei.Das Bemerkenswerte: Der Alkohol wird in den Filmen und Serien als perfekter und allseits akzeptierter Begleiter in allen Lebenslagen präsentiert.

1. Läuft das Leben gerade schief: Prost!

Ich erinnere mich an eine Folge "How to get away with murder". Da fragt der Ehemann seine Frau (sie ist erfolgreiche Strafverteidigerin): "Wie war dein Tag?"Sie geht stumm zum Regal mit den Spirituosen, gießt sich Whiskey ein und kippt ihn ex. Er: "Ach, so schlimm?"Der Pegel im Glas als Barometer für die Stimmungslage.

Da kommt einer ihrer Mitarbeiter auf eine Uni-Party. Inhalt der Szene: Er sieht seine Flamme (eine aufstrebende Jura-Studentin) mit einem anderen Typen flirten und zieht frustriert direkt wieder ab - nicht ohne noch schnell ein Glas Hochprozentiges ...

