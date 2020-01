CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte zuletzt eine Veränderung der Regierungsmannschaft nicht ausgeschlossen. Kanzlerin Merkel lehnt das nun allerdings ab.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will ihre Regierungsmannschaft derzeit nicht verändern. "Eine Kabinettsumbildung steht nicht an", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Er wiederholte, die Kanzlerin arbeite mit allen Ministern ...

