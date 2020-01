"Vielleicht sollten wir wirklich langsam ernst machen und unseren Wohlstand anders messen als wir das heute noch mit einer in die Jahre gekommenen nationalen Buchhaltung tun."St. Gallen - Jeden Jahresauftakt hören wir, was sich alles ändern wird. Dabei steht in den Sternen, was uns 2020 konkret alles erwartet. Man kann aber mutmassen, dass uns bzw. unsere Wirtschaft auch im neuen Jahrzehnt zehn Dinge weiter begleiten werden. Das ist zunächst dieses Mädchen aus Schweden, das den Erwachsenen im vergangenen Jahr schon das eine oder andere Dilemma beschert hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...