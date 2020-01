Mit meinen Goldfavoriten 2018 und 2019 konnten SD-Leser trotz eines schwachen Goldpreises beachtliche Gewinne erzielen. Mein spekulativer Top-Tipp 2020, Genesis Metals (WKN: A2PV29), ist quasi eine Kopie der Vorjahreserfolge, verspricht aber noch deutlichere Gewinne.

Mit Northern Empire erzielten SD-Leser bis zu +130% Gewinn. Bei meinem Nachfolger Calibre Mining liegen SD-Leser und Goldherz-Abonnenten aktuell mindestens +177% im Gewinn, Tendenz steigend. Welches Erfolgsgeheimnis haben beide Kandidaten gemeinsam?

Wie so häufig, gelingt Explorern nicht im ersten Anlauf der große Wurf. Meistens kommt es dann irgendwann zu einer Restrukturierung: Dabei werden die Aktien zusammengelegt und das Unternehmen wird mit frischem Kapital für einen Neustart ausgestattet. Oft kommt in diesem Zusammenhang auch ein neues Management an Bord. Wer zu diesem Zeitpunkt einsteigt, hat zwei gravierende Vorteile:

1. Fast kein Anleger hat diese Aktie mehr auf dem Schirm. Es kann also fast nur besser werden. 2. Es gibt keine günstigeren Aktien am Markt, als zum Zeitpunkt der Restrukturierung.

Sowohl Northern Empire als auch Calibre Mining befanden sich unmittelbar vor einem Neustart, als ich beide Aktien vorstellte. Und eine solche seltene Chance bietet sich jetzt auch bei Genesis Metals.

Mit einem Unterschied: Northern Empire und Calibre Mining mussten sich in einem herausfordernden Umfeld mit einem schwachen Goldpreis beweisen. Aktuell steht der Goldpreis auf einem 7-Jahreshoch und die Anleger stürzen sich wieder auf Goldaktien. Das Gewinnpotenzial bei Genesis Metals ist daher unter ansonsten gleichen Bedingungen bedeutend höher!

Goldpreis auf dem Weg zur Marke über 2.000 US-Dollar

Aktuell sieht es sehr danach aus, dass sich dieses positive Umfeld weiter fortsetzt: Einer Welle neuer Käufe der Zentralbanken, die sich vor dem Papiergeld absichern wollen, hat den Goldpreis bereits angeschoben. So schrieb die niederländische Notenbank vor Kurzem in ihrem Communiqué: "Wenn das gesamte System zusammenbricht, bietet der Goldbestand eine Sicherheit für den Neuanfang. Gold gibt Vertrauen in die Macht der Bilanz der Zentralbank. Das gibt ein sicheres Gefühl."

Das Aufholpotenzial ist weiterhin groß, denn die Summe aller Vermögenswerte der Weltzentralbanken korreliert eindeutig mit dem Goldpreis:

Viele unter uns müssen aber erst einmal ein Vermögen verdienen, bevor sie es sichern können und darum habe ich heute meinen spannendste Gold-Aktie für das Jahr 2020 für Sie vorbereitet, von der ich sehr überzeugt bin und bei dem Goldherz PLUS-Leser zum Jahresbeginn positioniert haben.

Wie im Chart zu sehen ist, springt der Kurs erst langsam an und Sie können sich noch relativ günstig positionieren.

Diese Favoriten-Aktie für 2020 stelle ich gratis vor

Zu Beginn des neuen Börsenjahres 2020 steht bei meinem Favoriten der Neustart mit Restrukturierung und frischem Geld auf Tiefstniveau an.

Das Chance Risikoverhältnis verbessert sich dramatisch, wenn ein erfahrenes, erfolgreiches Team den Neustart leitet. Dr. Terry, der neue CEO, stößt vom Börsen-Highflyer Great Bear Resources (+2.612 % in zwei Jahren von 0,31 auf 8,41 CA$) zum Unternehmen und war dort maßgeblich am Aufbau eines neuen spektakulären Goldvorkommens beteiligt.

Dass ein neues Top-Management mit frischem Kapitalausstattung zusammen fällt, kommt sehr selten vor. Bei Genesis gibt es jetzt diese Traum-Kombi, mit der SD Leser bereits zweimal großartige Gewinne erzielen konnten:

Bei Northern Empire führte das nach 18 Monaten zur Übernahme durch den Goldkonzern Coeur Mining und ermöglichte Anlegern bis zu +130% Gewinn. Beim indirekten Nachfolger Calibre Mining stehen Goldherz Abonnenten und SD Leser seit Vorstellung mit bis zu +177% im Gewinn.

Es zeichnet sich, für aufmerksame Beobachter und geologisch begabte Beobachter ab, dass Genesis Metals eine weitere große Chance wird, weil hier ein riesiges Goldvorkommen liegen könnte, das es zu ergründen gilt. Es ist kein neues Vorkommen, sondern eines das wohl bekannt ist und über die letzten Jahre ausgebaut wurde, inmitten des größten Goldabbaugebietes von Kanada.

Darum erwarte ich rasante Kursgewinne in kürzester Zeit

Anleger kaufen bei Genesis die bereits bestehende Ressourcen, im Umfang von knapp 700.000 Unzen, zum aussichtsreichen Unternehmenswert von etwa ~10 US$ pro Goldunze. Das ist günstig und birgt locker ein Verzehnfacher-Potenzial.

Zuletzt kauften Goldkonzerne ganz gezielt solche Goldvorkommen, die sich leicht abbauen lassen, schon allein weil ihnen sonst die Reservenbasis ausgeht.

Jüngst erwarb zum Beispiel die chinesische Zijin Mining in Kolumbien meinen Favoriten Continental Gold und bezahlte dafür rund 100 US$ pro Goldunze im Boden, was einer starken Bewertung für identifizierte, abbaubare, aber letztlich auch auf Schätzungen beruhender Preis ist. Auch hier machten Goldherz Leser bis zu +158% Gewinn in 12 Monaten.

Wiederum ...

