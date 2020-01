BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverteidigungsministerium hat darauf hingewiesen, dass der teilweise Truppenabzug im Irak auf Anweisung erfolgt ist. Vor einigen Tagen sei eine Weisung des Kommandeurs der internationalen Anti-IS-Koalition eingegangen, missionsunkritisches Personal aufgrund der Sicherheitslage möglichst zu verlegen, erklärte die Ministeriumssprecherin, Fregattenkapitän Christina Routsi in Berlin. "Dem sind wir nachgekommen." Der Abzug habe "nichts" mit dem Beschluss des irakischen Parlamentes zu tun, ausländische Soldaten des Landes zu verweisen.

Teile der Bundeswehrangehörigen in Tadschi und Erbil waren nach Kuwait und Jordanien verlegt worden. Die Soldaten seien wohlbehalten, betonte Routsi, und "griffbereit", sollten die Ausbildungslehrgänge wieder aufgenommen werden. Das Auswärtige Amt betonte, es handle sich nicht um "eine politische Entscheidung", sondern um "operative Maßnahmen zum Schutz unserer Soldaten in Abstimmung mit unseren Verbündeten", so Sprecher Rainer Breul.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes befinden sich derzeit 430 Deutsche im Irak, die sich in die Krisenliste eingetragen haben. Darunter handle es sich sowohl um Geschäftsreisende als auch um Vertreter öffentlicher Institutionen oder der Bundesregierung. Das Entwicklungsministerium sprach von knapp 30 Deutschen in der irakischen Region Kurdistan.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2020 09:38 ET (14:38 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.