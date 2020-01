München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (SWR) aus:



8. Januar 2020, 20:15 Uhr:

Brennpunkt: Machtprobe am Golf

Moderation: Ute Brucker In den frühen Morgenstunden hat der Iran US-amerikanische Militärstützpunkte beschossen - als Vergeltung für die Tötung des Generals Soleimani. Dennoch betonen sowohl der Iran als auch die USA, dass sie keinen offenen Krieg möchten. Ist die Gefahr der Eskalation in der Region damit gebannt? Oder stehen wir vor einem neuen Golfkrieg?



