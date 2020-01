Der Mobilitätsanbieter Free Now (ehemals MyTaxi) von BMW und Daimler will seine Expansion in weitere Städte in Deutschland ankurbeln. Außerdem soll die Ride-Hailing-Flotte in Hamburg um zunächst 60 Tesla-Fahrzeuge ausgebaut werden. Das geht aus einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" hervor. Free Now ist ein in Europa und Lateinamerika etablierter Ride-Hailer, über den sich per App Fahrten per Taxi, ...

