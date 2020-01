Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wie können Anleger mit der jüngsten Nervosität am Markt umgehen? Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank nimmt die Einflussfaktoren unter die Lupe. Wie könnte sich der Iran-Konflikt weiter entwickeln, was bedeutet das für den Aktienmarkt und was ist bei Öl und Gold zu erwarten? Im Interview mit Moderatorin Viola Grebe gibt der langjährige Marktkenner seine aktuelle Einschätzung ab.