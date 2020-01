Der Musikstreaming-Markt wächst in Deutschland weiterhin stark an und im vergangenen Jahr wurden Musik-Streams erstmals mehr als 100 Milliarden Mal abgerufen. Das Musikstreaming hat sich als umsatzstärkstes Format im deutschen Musikmarkt etabliert, wächst weiterhin stark und hat mit 107 Milliarden Abrufen im vergangenen Jahr erstmals die 100-Milliarden-Marke geknackt. Im Vorjahr lagen die Abrufe noch bei 79,5 Milliarden, das Jahr davor bei 56,4 Milliarden. Das hat die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Kooperation mit dem Bundesverband ...

Den vollständigen Artikel lesen ...