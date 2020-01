Zürich (ots) - In den Top-Fünf der besten Wellbeing-Oasen der Alpen dominieren Schweizer Hotels. Das zeigt das neue Spa-Ranking der «Handelszeitung». Mit dem «Alpina» in Gstaad, dem «Tschuggen» in Arosa, dem «Dolder» in Zürich und dem «Bürgenstock» in Obbürgen liegen vier der fünf Top-Hotels in der Schweiz. Sie müssen sich allerdings vom Seriensieger «Schloss Elmau» im Bundesland Bayern geschlagen geben.



