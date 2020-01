Zürich (ots) - Gemäss dem renommierten Startup-Investor Daniel Gutenberg ist in der Schweiz nicht das Risikokapital der limitierende Faktor, sondern die Jungunternehmerpersönlichkeiten, welche die Startups führen sollen. «Es gibt mehr als genug Kapital für Startups. Was uns dagegen fehlt, sind hungrige Startupers». Es fehle also an jungen Unternehmern, die anpacken und etwas reissen wollten, meint er. Den in Genf angepeilten Stiftungssitz der Digitalwährung Libra unterstützt Gutenberg. Er halte dies für eine Ehre. Und ist überzeugt: «Daraus können sehr viele Arbeitsplätze entstehen.»



Gutenberg hat in der Vergangenheit unter anderem in Facebook, Mobileye oder Airbnb investiert.



