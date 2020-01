Zürich (ots) - Jumbo hat einen neuen Chef. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Seit November leitet Thomas Spichtig die Schweizer Baumarkt-Kette, wie ein Firmensprecher bestätigt. Im Januar 2019 hatte der damalige Jumbo-Chef Jérôme Gilg das Unternehmen verlassen und wurde neuer Manor-Chef.



Vor seinem CEO-Posten bei Jumbo war Spichtig für Samsung Electronics tätig. In jüngeren Jahren war er als Mountainbike-Profi aktiv und bekannt; 2005 gehörte Spichtig zu den drei besten Langdistanz-Mountainbikern der Welt.



