Cloudflare, Inc., (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internet beiträgt, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen S2 Systems Corporation (S2) übernommen hat. Dieses Unternehmen hat patentierte Browserisolierungstechnologie entwickelt, mit der das tägliche Surfen im Netz sicherer und schneller wird. Cloudflare geht davon aus, nach dieser Übernahme Cloudflare Gateway, einen Teil von Cloudflare for Teams, mit der Technologie von S2 ergänzen zu können. Diese neue Sicherheitssuite ist dafür konzipiert, die Beschäftigten von Unternehmen und Daten ohne Kompromisse bei der Leistung zu schützen.

S2 hat seinen Sitz in Kirkland, Washington, und hat Browserisolierungstechnologie entwickelt, die den Browser-Code auf Cloudservern ausführt statt auf den Geräten der Anwender. Mit dieser Lösung können Sicherheitsbedrohungen vom Gerät ferngehalten werden, und nur Renderinganweisungen werden an den Browser des Betrachters gesendet. Die Anwender navigieren im Internet ohne die Risiken, die Bedrohungen im öffentlichen Internet mit sich bringen können.

Bestehende Lösungen bauen normalerweise auf Videostreams von Webinhalten (Pixel-Streaming) auf oder versuchen, bekanntermaßen bösartige Inhalte zu bereinigen (DOM-Rekonstruktion). Die Anwender sind damit gezwungen, Kompromisse zwischen Sicherheit und Leistung einzugehen. Mit dem Ansatz von S2 sollen solche Kompromisse vermieden werden. Cloudflare geht davon aus, dass die Technologie von S2 in der Lage sein wird, Endpunkte von Day-Zero-Sicherheitslücken zu schützen, ohne dass Kompromisse bei Geschwindigkeit, Website-Kompatibilität oder Benutzererfahrung gemacht werden müssen.

"Das erfahrene Team von S2 Systems hat eine moderne Technologie entwickelt, die unserer Ansicht nach andere Technologien zur Browserisolierung übertrifft", sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Als wir das Team des Unternehmens getroffen und uns die von seinen Mitgliedern entwickelte Technologie genauer angesehen haben, wussten wir, dass sie das fehlende Element hatten, das wir für den Support unseres Gateway-Produkts und den Ausbau unserer neuen Ressourcen für Cloudflare for Teams brauchten. Wir können es kaum erwarten, das großartige Team in Cloudflare zu integrieren und die bemerkenswerte Technologie des Unternehmens für unsere Plattform zu nutzen, wenn wir weiterhin zum Aufbau eines besseren Internet beitragen."

"Das Team von Cloudflare ist beweglich und auftragsorientiert, und wir hatten den Eindruck, es gab sehr gute Synergien zwischen unseren Teams, und unsere Zielsetzungen und Bestrebungen passen gut zusammen. Die Fähigkeit des Teams, Code am Edge auf die richtige Art auszuführen, unterscheidet sich von allem, was wir bisher erlebt haben. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Technologie mit der bestehenden Plattform zusammenführen können", sagte Darren Remington, Mitgründer von S2 Systems. "Die Mitarbeit im Cloudflare-Team", so David Harnett, Mitgründer und CEO von S2 Systems, "halten wir wirklich für geeignet, für das gesamte Internet einen Unterschied zu machen es wird für alle Nutzer schneller, besser und sicherer."

Kunden und Branchenkollegen sagen das Gleiche:

Amit Mital, ehemaliger CTO von Symantec und derzeit CEO von Kernel Labs, sagte: "Die Technologie von S2 ist ein innovativer Ansatz, mit dem sich die Rechnung bei der Remote-Browserisolierung grundsätzlich verändert. In Kombination mit dem globalen Cloudflare-Netzwerk und den Edge-Compute-Ressourcen von Cloudflare Workers bedeutet das eine Revolution des Browsers und unserer sicheren Interaktionen mit dem Netz."

"Wir haben den Cloudbrowser von S2 getestet und sind ganz überwältigt von den Möglichkeiten dieses Systems. Wir haben uns andere Lösungen für die Remote-Browserisolierung angesehen, und der Ansatz von S2 Systems ist ein spannender Durchbruch in diesem Bereich", sagte John Carreno, VP IT-Infrastruktur und Operations bei ARS.

"Unser Unternehmen ist eine landesweit tätige Beratungsfirma und betreut Unternehmenskunden, die eine Webbrowserlösung für Sicherheit ohne Beeinträchtigung von Nutzererlebnis oder Website-Kompatibilität benötigen", sagte Ryan Janzen, Managing Partner bei Teleion Consulting. "Beim S2 Cloudbrowser passt alles. Er ist nicht nur transparent, sondern auch schneller als reguläres Browsing."

Die Gründungsmitglieder des Teams von S2 sind ehemalige leitende Angestellte von Microsoft und können jeweils auf einen beachtlichen Hintergrund im Bereich der Enterprise-Technologie verweisen. Infolge der Übernahme wurde das Team von S2 Teil von Cloudflare und arbeitet jetzt vom neuen Cloudflare-Büro im Stadtgebiet von Seattle aus.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "evtl.", "werden", "sollte", "erwarten", "untersuchen", "vorhaben", "davon ausgehen", "könnte", "beabsichtigen". "anstreben", "prognostizieren", "überlegen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potentiell" oder "weiterhin" oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. In dieser Pressemitteilung explizit oder implizit gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über unsere technische Entwicklung, unseren Ruf und unsere Ergebnisse auf dem Markt, allgemeine Markttrends, unsere Pläne und Zielsetzungen für die Integration von S2, zukünftige Tätigkeiten, Wachstum, Initiativen oder Strategien und Kommentare von unserem CEO und anderen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder angedeuteten Ergebnissen abweichen, u. a. aufgrund von Risiken, die in unserem bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 12. November 2019 eingereichten Quartalsbericht auf Formular 10-Q sowie auf anderen Dokumenten dargelegt sind, die wir gelegentlich bei der SEC einreichen.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Wir verpflichten uns nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir können die in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlichten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht unangemessen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com @cloudflare) hat sich die Unterstützung beim Aufbau eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Die Cloudflare-Plattform schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Objekte wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom Entrepreneur Magazine in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur 2018 aufgenommen und von Fast Company unter den innovativsten Unternehmen weltweit 2019 genannt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und betreibt Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), Kirkland (Washington), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), Lissabon, London, München, Peking, Singapur und Sydney.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

