FRANKFURT (dpa-AFX) - Zurückhaltende Aussagen von US-Präsident Donald Trump haben die Kurse deutscher Bundesanleihen am Mittwoch belastet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,22 Prozent auf 171,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,21 Prozent. Auch in den meisten Ländern der Eurozone gaben die Anleihekurse merklich nach.



Der vom Iran als Vergeltung für die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani gestartete Angriff auf amerikanisch genutzte Militärstützpunkte im Irak hatte die Anleihen nur zu Handelsbeginn gestützt. US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Nachmittag zurückhaltend und stellte keine militärische Reaktion auf die Angriffe in Aussicht. Vielmehr rief er den Iran zur Zusammenarbeit auf.



Zwar dürften die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran anhalten, kommentierte Chefinvestor Mark Haefele von der Schweizer Großbank UBS. Es sei aber nicht von einer ernsthaften Eskalation auszugehen, da weder die USA noch der Iran Interesse an einem größeren militärischen Konflikt hätten.



Die im Dezember etwas stärker als erwartet verbesserte Wirtschaftsstimmung im Euroraum wirkte sich kaum auf die Kurse aus. Auch die überraschend gesunkenen deutschen Industrieaufträge im November spielten keine große Rolle./jsl/he