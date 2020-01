Tokio (ots/PRNewswire) - ~ Mit der aktuellsten Version der Desktop-App von Boost Note wird das Notizenmachen noch leichter~ Die aktuellste Version ist mit mehr als 600.000 Downloads bereits ein großer HitProgrammierer sind bekannt dafür, dass sie sich viele Notizen machen, die sich auch alle möglichen Ideen beziehen. Um sicherzustellen, dass sie dazu in der Lage sind, die Notizen auf organisierte und strukturierte Weise speichern können, steht mit Boost Note (https://boostnote.io/) eine speziell für Entwickler geschaffene Lösung bereit, bei der es sich um einen intuitiven und stylischen Markdown-Editor für die Entwickler handelt. Von einem Unternehmen namens "BoostIO" geschaffen, ist Boost Note nun als vollständige Open-Source-Desktop-App für Mac, Windows und Linux verfügbar.Mit mehr als 600.000 Downloads und 1.600 GitHub-Sternen hat Boost Note bereits voll ins Schwarze getroffen. Das Boost-Note-Team hat allerdings erkannt, dass die Reise erst begonnen hat.Das Team hat jetzt eine verbesserte Version der Desktop-App von Boost Note veröffentlicht, die eine Reihe interessanter Funktionen bietet. Auch mit der aktuellen Version hat Boost Note das Notieren für Entwickler extrem einfach gemacht.Die Vision von BoostIO ist es, die Kreativität aller freizusetzen und das ist genau das, was die App kann. Sie ermöglicht es den Entwicklern, ihre Markdown-Notizen automatisch beim Schreiben zu speichern. Des Weiteren verfügt sie über Halb-Live-Vorschauen, sodass die Entwickler die Möglichkeit haben, ihre Notizen beim Schreiben gegenzuprüfen.Das Unternehmen hat nun eine neue Boost-Note-App herausgebracht, um das Spiel auf eine neue Ebene zu setzen. In der neuen Version werden die Entwickler die Möglichkeit haben, die Notizen im git-artigen Dateisystem zu speichern.In der neuen Version können die Entwickler Speicherplatz in der Cloud verwenden, wodurch die Synchronisierung verschiedener Geräte einfach umzusetzen ist. Anders gesagt wird das Programmieren viel angenehmer.In der neuesten Version gibt es auch weitere Funktionen. Diese sind z. B.: Es gibt verschiedene Farbschemata, 150+ Syntax-Highlights und Lokalisierungen.Das Unternehmen wird die Boost-Note-Handyapp auch bald für Android und iOS herausbringen, sodass die Anwender die Möglichkeit haben, ihre Notizen überall zu verwalten, ohne dass sie dazu in ihrem Büro sein müssen.Mit diesen Verbesserungen wird Boost Note den Entwicklern eine noch nie dagewesene Erfahrung bieten. Die neuen Funktionen werden gewährleisten, dass die Programmierer keine Einschränkungen darin bemerken werden, ihre Ideen in tatsächliche Lösungen umzusetzen.E-Mail-Adresse der Gründer: info@boostnote.io, URL: https://boostnote.io/Mediendateien: https://github.com/BoostIO/boostnote-materialsPressekontakt:BoostIO PRinfo@boostnote.io+81-50-3704-3131Original-Content von: BoostIO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140241/4487001