Einer Studie von Goldman Sachs zufolge hat Microsoft Amazon als beliebtesten Cloud-Anbieter abgelöst - und macht in puncto Umsatz weiter Boden gut. Und Google setzt zur Aufholjagd an. Im Rennen um die Krone auf dem Cloud-Markt hatte bisher Amazon die Nase vorn. Jetzt soll Microsoft dem E-Commerce-Riesen aus Seattle den Rang abgelaufen haben. Einer Goldman-Sachs-Studie zufolge, in der die IT-Ausgaben der CIOs großer Konzern unter die Lupe genommen wurden, ist Microsoft jetzt beliebtester Anbieter von Clouddiensten. Amazon hat allerdings noch die Nase vorn, was den Gesamtumsatz...

Den vollständigen Artikel lesen ...