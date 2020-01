Am Ende des Tages verbuchte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 einen Gewinn von 0,35 Prozent auf 3772,56 Punkte.Paris - Der Vergeltungsschlag des Iran auf zwei US-Stützpunkte im Irak hat am Mittwoch die Börsianer letztlich nicht nachhaltig in Schrecken versetzt. Am Morgen war die Nachricht zunächst mit grosser Verunsicherung aufgenommen worden. Die Börsen in Asien schlossen klar im Minus und Anleger flüchteten wieder vermehrt in Gold, auch die Ölpreise stiegen. Doch an Europas Börsen legte sich im...

