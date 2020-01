Googles Cybersecurity-Team vom Project Zero hat angekündigt, seine Disclosure-Richtlinien zum Umgang mit entdeckten Sicherheitslücken zu ändern. Das betrifft vor allem den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Googles Project Zero ist ein wichtiger Beitrag des Suchmaschinenriesen zur Sicherheit des Internet. Immer wieder finden die Bug-Jäger teils weitreichende Sicherheitslücken in Apps wie Whatsapp, aber auch in iPhones oder in Windows und vielen anderen Software-Projekten. Bisher: Die verkürzte 90-Tage-Frist Dabei war die Vorgehensweise bislang so, dass Project Zero die Verantwortlichen über eine ...

