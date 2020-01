Nächste Woche entscheidet der Bundestag über die Reform der Organspende. Gesundheitsökonomin Annika Herr fordert ein neues Anreizsystem - und rät, sich ein Beispiel an Israel und Chile zu nehmen.

Annika Herr, 39, ist Professorin für Gesundheitsökonomie an der Universität Hannover. Zuvor arbeitete die Volkswirtin am Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie (DICE).WirtschaftsWoche: Frau Herr, besitzen Sie einen Organspendeausweis? Annika Herr: Na klar.

Damit zählen Sie zu einer Minderheit in Deutschland. Bei uns warten konstant über 10.000 Kranke auf Spenderorgane. Keine Frage, Deutschland hängt zurück. Laut Umfragen halten zwar 82 Prozent der Bevölkerung das Organspenden für richtig. Trotzdem kommen auf eine Million Einwohner statistisch nur 9,7 Spender. Damit sind wir das Schlusslicht in Europa. In Spanien, dem Vorbildstaat in dieser Frage, sind es 40 Spender.

Wirkt der Organspendeskandal von 2012 nach? Ärzte hatten Krankenakten von Patienten manipuliert, damit diese auf der Spenderliste nach oben rutschen.Der Skandal hat sich negativ ausgewirkt, die Aufarbeitung ist noch nicht völlig abgeschlossen. Bisher wurden keine Geldzahlungen entdeckt. Es konnte auch nicht nachgewiesen werden, dass durch das Fehlverhalten der Ärzte Menschen gestorben sind. Gleichwohl ist das Vertrauen in das Organspendesystem gesunken, es gibt bei vielen ein diffuses Unbehagen. Das jüngst verabschiedete Transplantationsgesetz schafft Transparenz, etwa bei der Hirntoddiagnostik, die Regeln sind jedoch nicht allgemein bekannt. Jeder Bürger bekommt seit 2012 alle zwei Jahre von seiner Krankenkasse eine Broschüre zur Organspende zugeschickt, Ausweis inklusive. Den müsste man nur raustrennen und unterschreiben. Macht aber kaum jemand.

Der Bundestag will das ändern und stimmt Mitte Januar über zwei unterschiedliche Gesetzesentwürfe zur Organspende ab. Für welchen würden Sie sich als Ökonomin entscheiden?Beide Entwürfe sind nicht optimal. Sie enthalten sinnvolle Elemente, etwa ein zentrales Organspenderregister. Dieses schafft mehr Transparenz, denn derzeit wird nicht erfasst, wer einen Organspendeausweis im Portemonnaie herumträgt. Aber insgesamt warne ich davor, von diesen Reformen allein spürbar höhere Spenderzahlen zu erwarten.Wieso? Nach der von Gesundheitsminister Jens Spahn favorisierten Widerspruchslösung ist künftig jeder, ...

