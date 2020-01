Die Übernahme verbessert die Fähigkeit von Rockwell Automation, weltweit Dienste für die IT-/OT-Cybersicherheit bereitzustellen

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme des in Privatbesitz befindlichen Unternehmens Avnet Data Security, LTD, bekannt. Avnet, mit Hauptsitz in Israel, verfügt als Dienstleister für Cybersicherheit über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche. Das Unternehmen bietet eine umfassende Reihe an IT-/OT-Cyberdiensten und -lösungen an, die von Bewertungen, Penetrationstests, Netzwerk- und Sicherheitslösungen bis zu Schulungen für zusammengeführte, IT-/OT-verwaltete Dienste reichen.

"Die Kombination aus Servicebereitstellung, Schulung, Forschung und verwalteten Diensten von Avnet ermöglicht uns die Betreuung einer noch größeren Kundengruppe weltweit, während wir unsere Portfolio-Entwicklung in diesem sich schnell entwickelnden Markt beschleunigen", sagte Frank Kulaszewicz, Senior Vice President, Control Products Solutions bei Rockwell Automation.

Cybersicherheit ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche im Dienstleistungsgeschäft von Rockwell Automation. Nun, da sich die verarbeitende Industrie mehr denn je weiterentwickelt und vernetzt hat, reichen die herkömmlichen physischen Sicherheitsstrategien nicht mehr aus, um das Produktionsgeschäft zu schützen. Um unsere Kunden bei der Entwicklung, Pflege und Weiterentwicklung proaktiver Cybersicherheitsstrategien zu unterstützen, bietet Rockwell Automation ein umfangreiches Paket mit Services und Lösungen an. Das umfassende Wissen und die Erfahrung des Avnet-Teams werden das strategische Ziel von Rockwell Automation, in den Bereichen Information Solutions und Connected Services ein zweistelliges Wachstum zu erreichen, unterstützen, da damit die IT-/OT-Cyber- und Netzwerkexpertise weltweit vergrößert wird.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit Rockwell Automation das bereits robuste Cyber-Angebot weiter auszubauen", sagte Igal Cohen, CEO von Avnet. "Wir betreuen weiterhin unsere bestehenden Kunden und erweitern gleichzeitig unsere Reichweite, um ein viel breiteres Kundenspektrum zu bedienen. Unsere Leidenschaft und Mission war es immer, möglichst vielen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Daten vor internen und externen Bedrohungen zu schützen."

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen und Bedingungen. Es werden keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von Rockwell Automation für 2020 erwartet.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das, was menschlich möglich ist, zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt rund 23.000 Problemlöser, die in mehr als 100 Ländern für unsere Kunden tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir The Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com

Über Avnet Data Security, LTD

Mit dem Aufbau einer robusten Cybersicherheit auf globaler Ebene hat sich Avnet seit 1995 unübertroffenes Wissen und Best Practices in diesem hoch-anspruchsvollen Spezialbereich angeeignet.

Das israelische Team des Unternehmens besteht aus Dutzenden Cyber-Experten, Trainern, leitenden Beratern, Forschern und Ingenieuren für Systemintegration, die jeweils über beispielloses Fachwissen verfügen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.avnet-cyber.com.

Jessica Kourakos

Head of Investor Relations

+1 414-382-8510

Jkourakos@ra.rockwell.com



Ike Theodore Umunnah

Director, Global Public Affairs

+1 414-382-5679

itumunna@ra.rockwell.com