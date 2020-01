Das RoboSense-Auto Smart LiDAR verfügt über das weltweit erste MEMS Smart LiDAR mit integrierten KI-Algorithmus-Wahrnehmungsergebnissen

Tägliche Straßentests bei der CES 2020 außerhalb des LVCC mit simultan am RoboSense-CES-Stand angezeigten Echtzeit-3D-Punktwolkendaten

RoboSense (http://www.robosense.ai), der führende Anbieter von LiDAR-Wahrnehmungslösungen für autonomes Fahren, hat heute auf der CES 2020 den weltweit ersten öffentlichen Straßentest eines mit einem Smart LiDAR-Sensor ausgestatteten Fahrzeugs bekannt gegeben. Das RoboSense Smart-LiDAR-Auto, das über den preisgekrönten RS-LiDAR-M1 Smart LiDAR verfügt, wird während der CES 2020 täglich im Außenbereich des Las Vegas Convention Centers fahren und die neuesten Fortschritte bei der LiDAR-Technologie in einem autonomen Fahrzeug demonstrieren. Gleichzeitige Ausstellungen finden am RoboSense-Stand 6138 im LVCC in der North Hall statt und zeigen in Echtzeit die 3D-Punktwolkendaten für ein Fahrzeug mit dem LiDAR-Fusionssystem mit mehreren Festkörperlasern.

Erster MEMS Smart LiDAR Sensor mit integrierter Sensorhardware, KI-Wahrnehmungsalgorithmen und IC-Chipsätzen

Der RoboSense RS-LiDAR-M1 Smart LiDAR ist der weltweit erste MEMS Smart LiDAR-Sensor, der Sensorhardware, KI-Wahrnehmungsalgorithmen und IC-Chipsätze integriert und herkömmliche LiDAR-Sensoren von Informationssammlern zu einem vollständigen Datenanalyse- und Verständnis-System weiterentwickelt, das wichtige Daten für noch schnellere Fahrzeugentscheidungen liefert. Der RS-LiDAR-M1 wurde in zwei aufeinander folgenden Jahren, 2019 und 2020, mit dem CES-Innovationspreis ausgezeichnet.

RoboSense-Co-Partner und Vice President Forschung und Entwicklung, Dr. Leilei Shinohara, erklärt: "Nach der Optimierung basierend auf großen Datenmengen haben Algorithmusleistung, Softwarestabilität und Zuverlässigkeit von RoboSense viele bedeutende Vorteile unter Beweis gestellt. Die von RoboSense nach mehr als einem Jahrzehnt intensiver Forschung auf dem Gebiet der Wahrnehmungstechnologie entwickelte Lösung kombiniert die Vorteile eines lernbasierten KI-Algorithmus mit traditionellen Algorithmen, um die funktionale Sicherheit zu gewährleisten. Seit 2017 haben RoboSense-Algorithmen mehr als 100 globale Partner für verschiedene Arten von Zertifizierungen für autonome Fahrszenarien gewonnen."

Auf der CES und auf den Straßen von Las Vegas zeigt der RoboSense RS-LiDAR-M1 Smart, dass er als weltweit erster und einziger Smart LiDAR echte Straßentests auf offener Straße ermöglicht.

System mit 128 Laserstrahlen und schnellstes seriengefertigtes Nahbereich-LiDAR zur Erfassung toter Winkel

Während der CES 2020 werden außerdem der RoboSense LiDAR RS-Ruby mit 128 Laserstrahlen und der Nahbereichs-LiDAR RS-BPearl für tote Winkel bei der Produktvorführung auf öffentlichen Straßen eingesetzt, ebenfalls mit simultaner Präsentation am RoboSense-Stand. Der extrem leistungsstarke 128-Laserstrahl-LiDAR RS-Ruby verfügt über eine ultrahohe Auflösung von 0,1° sowie eine Reichweite von 200 m für ein 10-%-Reflexionsziel.

Der RS-BPearl, das erste seriengefertigte Nahbereichs-LiDAR zur Erfassung von toten Winkeln, weist einen minimalen Erfassungsbereich von wenigen Zentimetern mit hemisphärischer FOV-Abdeckung von 90° 360°, um nicht nur Objekte rund um die Fahrzeugkarosserie präzise zu identifizieren, sondern in bestimmten Szenarien auch die tatsächlichen Höheninformationen zu bestimmen, wie etwa bei Brückentunneln und Durchlässen.

RoboSense-Partnerpräsentationen bei der CES 2020

Zahlreiche Branchenführer unterhalten Partnerschaften mit RoboSense, die auf der CES bekannt geben werden, oder bieten gemeinsam mit RoboSense Produktpräsentationen an, darunter ON Semiconductor, Xilinx, Horizon, AutoX und Freetech.

Wade Appelman, Vizepräsident von ISG, SensL Division, ON Semiconductor, kommentiert: "Die Kombination des RoboSense LiDAR mit der SiPM-Produktlinie der RD-Serie von ON Semiconductor wird die Leistung der bisherigen APD-Technologie, die von Herstellern älterer LiDAR-Systeme mit mechanischen Scanarchitekturen eingesetzt wird, deutlich übertreffen. Der RS-LiDAR-M1 wird damit zu einer der besten Lösungen auf dem Sektor der LiDAR-Fahrzeugsysteme."

Über RoboSense

Weltweit führender Anbieter von LiDAR-Wahrnehmungslösungen für autonomes Fahren. http://www.robosense.ai.

