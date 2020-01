Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und strategische Führung wird Morovati das weltweite Umsatzwachstum und die Kundenzufriedenheit überwachen

Delta-Q Technologies (Delta-Q) gab heute bekannt, dass der Vertriebsveteran Sam Morovati dem Unternehmen als Vice President of Sales beigetreten ist und für die Führung der globalen Vertriebskanäle von Delta-Q verantwortlich ist.

"Da Delta-Q weiterhin ein Wachstum auf den globalen Batterieladegeräte- und breiteren Technologiemärkten anstrebt, freuen wir uns, Sam in unserem Team willkommen zu heißen", so Sarah MacKinnon, Chief Financial Officer und Executive Vice President von Delta-Q. "Sam ist eine erfahrene und ergebnisorientierte Führungskraft im Technologiesektor, und wir sind zuversichtlich, dass er mit seinen Führungsqualitäten die Mission von Delta-Q und unseren Kunden unterstützen wird.

Er hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz und verfügt über enorme Fähigkeiten in den Bereichen Führung, Mentoring und Coaching, die für uns in Zukunft von großem Wert sein werden. Wir zählen auf ihn, um sicherzustellen, dass unsere strategischen Vertriebspläne fest mit unserer Unternehmensvision, Mission und unseren Werten übereinstimmen."

Sam Morovati verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Technologiemanagement. Er bringt wesentliche Qualifikationen in seine neue Position ein, einschließlich Erfahrung darin, die Markteinführungsstrategien von Unternehmen voranzutreiben, die in den Bereichen Telekommunikation, Unternehmenssoftware, Automatisierung, erneuerbare Energien, intelligentes Stromnetz, industrielle Steuerung und industrielles Internet der Dinge tätig sind. Er wird dieses Know-how einsetzen, um neue Märkte und Branchen für Delta-Q zu erschließen.

Vor seinem Wechsel zu Delta-Q war Sam Morovati als Vertriebsleiter bei Honeywell in Toronto tätig und half Honeywells Kunden in Ontario, ihren Betrieb mithilfe von Honeywell-Sicherheit, -Gebäudeautomation, -Software und -Services zu optimieren. Außerdem war er sechs Jahre bei Schneider Electric als Gebietsverkaufsleiter und nationaler Geschäftsentwickler für den Markt für erneuerbare Windenergie tätig. Sam erwarb seinen Abschluss in Elektrotechnik und Elektronik an der Bogazici Universität in Istanbul, Türkei, und seinen Master of Business Administration in Technologiemanagement an der Simon Fraser University in Vancouver, BC.

"Ich freue mich sehr, Teil des dynamischen Teams von Delta-Q zu sein", sagte Morovati. "Delta-Q treibt die weltweite Einführung batteriebetriebener Technologien voran, und ich freue mich darauf, die Position des Unternehmens auf dem Elektrifizierungsmarkt zu stärken. Ich freue mich darauf, eng mit unserem globalen Verkaufsteam, unseren Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um sie bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen und zu einer grüneren Welt für unsere Zukunft beizutragen."

Über Delta-Q Technologies

Delta-Q Technologies entwickelt und liefert Batterieladegeräte an Erstausrüster (OEMs) von Elektrofahrzeugen und Industrieausrüstungen. Delta-Qs einzigartige Kombination aus technischen Fähigkeiten in Bezug auf hocheffiziente Leistungselektronik und eingebettetes Softwaredesign liefert innovative Batterieladelösungen, die den sich wandelnden Anforderungen der Kunden gerecht werden. Die Produkte von Delta-Q werden bereits in mehr als einer Million Fahrzeuge und Industriemaschinen eingesetzt, und die Innovationen des Unternehmens ermöglichen die großflächige Einführung umweltfreundlicher elektrischer Antriebssysteme. Delta-Q wurde 1999 gegründet und befindet sich in Privatbesitz in Vancouver, Kanada. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.delta-q.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

