Wie in jedem Jahr, wird das liebste Obst der Deutschen eine Woche lang im Handel und am 11. Januar, mit einer apfeligen Überraschung gefeiert - diesmal machen FlixBus und "Deutschland - Mein Garten." zum "Tag des Deutschen Apfels" gemeinsame Sache. Foto © BVEO "Tag des Deutschen Apfels." wird 10 Jahre alt Am 11. Januar 2020 lassen...

