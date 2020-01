HANNOVER (dpa-AFX) - Die Zahl der Passagiere am Flughafen Hannover ist im Jahr 2019 annähernd auf dem Rekordniveau des Vorjahrs geblieben. Rund 6,30 Millionen Fluggäste zählte der Airport diesmal - im Jahr 2018 waren es mit 6,32 Millionen Reisenden so viele wie nie zuvor gewesen. Der Wert ging damit trotz Diskussionen über Klimaschutz und Flugscham um lediglich 0,4 Prozent zurück. Für 2020 rechnet der Flughafen mit etwas weniger Passagieren, wenngleich sich die Zahl weiter auf hohem Niveau bewegen werde.



Am Flughafen Münster-Osnabrück wurden 992 553 Passagiere gezählt und damit 3,3 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Anfang 2019 hatte die Airline Germania, die dort rund 30 Prozent der Flüge anbot, den Betrieb eingestellt. Angesichts dessen sprachen die Gesellschafter trotz des Rückgangs von einem äußerst positiven Ergebnis./cwe/DP/zb