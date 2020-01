Das Energieunternehmen Plains All American Pipeline L.P. (ISIN: US7265031051, NYSE: PAA) kündigt eine Quartalsdividende von 0,36 US-Dollar an. Die Auszahlung erfolgt am 14. Februar 2020 (Record date: 31. Januar 2020). Auf das Jahr gerechnet werden damit 1,44 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Kursniveau von 18,86 US-Dollar (Stand: 8. Januar 2020) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 7,64 Prozent. Der Firmensitz der Plains All ...

