Die Zeichen in der Nahost-Krise stehen auf Deeskalation, die Anleger an den Börsen zeigen sich erleichtert. Der Dax wird im Plus erwartet.

Die Anleger an den Aktienmärkten atmen auf: Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran scheinen die Zeichen auf Deeskalation zu stehen: US-Präsident Donald Trump verzichtet nach den iranischen Raketenangriffen im Irak auf militärische Vergeltung. In den USA erreichten der S&P-500-Index, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst, und der technologielastige Nasdaq jeweils ein neues Rekordhoch.

Der Dax schloss am Mittwoch 0,7 Prozent im Plus bei 13.320 Punkten, nachdem er zuvor bis zu einem Prozent verloren hatte. Am Donnerstag liegt der deutsche Leitindex vor dem offiziellen Handelsstart auf außerbörslichen Handelsplattformen mehr als 100 Punkte im Plus.

Die Kriegsgefahr sei zwar nicht gebannt, sagte Ulas Akincilar, Chef-Händler des Online-Brokers Infinox, die rasche Kurserholung deute aber darauf hin, dass der allgemeine Optimismus der Anleger ungebrochen sei. Sie sähen Rücksetzer vor allem als Chance zum Einstieg.

Neben der Lage im Nahen Osten (verfolgen Sie hier die neusten Entwicklungen in unserem Newsblog) werden Anleger am Donnerstag auf die deutschen Daten zur Industrieproduktion und Außenhandel im November achten.

1 - Vorgabe aus den USA

Trotz der Nahost-Krise haben die US-Börsen am Mittwoch zugelegt. Der S&P-500-Index und der Nasdaq markierten nach einer Rede von US-Präsident Donald Trump sogar zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch. Nach Explosionen in Bagdad gaben sie einen Teil ihrer Gewinne im späten Geschäft wieder ab.

Positive Impulse für die Börse kamen vom überraschend starken Anstieg der US-Beschäftigtenzahlen. Der Arbeitsagentur ADP zufolge war er so hoch wie zuletzt vor rund einem Jahr. Der Dow Jones der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 28.745 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 9129 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 3253 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Dank der Hoffnung

