Obwohl sich in Las Vegas auch die Autoindustrie trifft, ist die CES keine Automesse. Dennoch wäre es möglich gewesen, dass die Neuheit, die BMW hier vorstellte, wie ein Auto ausgesehen hätte. Hat sie aber nicht.

BMW i Interaction Ease heißt das Ding, das mehr an eine Sitzkiste erinnert, also das 1:1-Modell, mit dem Designer den Innenraum eines neuen Wagens darstellen. "Bewusst abstrakt" habe man das Äußere dieser Studie gehalten, heißt es bei BMW, der i Interaction Ease hat denn auch nichts mit dem zu tun, wofür BMW-Fans typischerweise ihre Marke so schätzen: Design, Fahrdynamik, Fahrleistungen. Vielmehr zeigt die Studie, wie in wenigen Jahren auch BMW-Fahrer möglicherweise durch die Städte rollen: autonom und vollständig vernetzt mit ihrer Umgebung.

Immerhin, das machen sie bei BMW so konsequent, wie sie sonst die "Freude am Fahren" in ihre Autos hineinkonstruieren. Die Designstudie ohne Außendesign lässt in Sachen Elektronikangebot keine Wünsche offen. Da wird die komplette Windschutzscheibe zu einem gigantischen Head-up-Display, auf das sich Schicht für Schicht neue Informationen legen können. Wann welche Dinge angezeigt werden, bestimmt dabei nicht nur die Stimme oder eine bestimmte Geste des Fahrers, sondern nun auch sein Auge. Fällt etwa der Blick auf das Schild eines Cafés am Straßenrand, so zeigt sich auf der Frontscheibe gleich, wie das Geschäft heißt, und wie viele Bewertungssterne es von anderen Menschen bekommen hat. Wenn das alles zuverlässig funktioniert, sind der Kreativität der Ingenieure und Designer für das Anbieten weiterer Informationen kaum Grenzen gesetzt.

"Wir sind zum siebten Mal bei der CES, und es war immer unser Ziel, die Besucher zu überraschen", sagt Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich. Das ist mit der intelligenten Sitzkiste gelungen - auch und vor allem auf den zweiten Blick. Denn um so eine Studie Wirklichkeit werden zu lassen, muss man ebenfalls das vollständig autonome Fahren anbieten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...