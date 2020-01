Die stärkste Bank der Welt stuft Europas Banken mit einem Potenzial um 15 % bis Jahresmitte hoch. Eingeteilt in drei Gruppen je nach Stärke und Qualität - aber keine der zwei deutschen Großbanken gehört dazu. Eine perfekte Blamage. Dennoch: In beiden Aktien, sowohl Deutsche Bank als auch Commerzbank, nehmen die Tagesumsätze zu. Wer kauft?



