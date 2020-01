Der chinesische Technologieriese Tencent (WKN:A1138D) generiert den größten Teil seiner Einnahmen in den Bereichen Gaming, Werbung, Fintech und Cloud. Er erwirtschaftet aber auch über ein Viertel seiner Gewinne aus seinen Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen und privat gehaltenen Einhörnern. Dieses massive Portfolio, das im letzten Quartal einen Wert von 352,7 Mrd. Yuan (50,5 Mrd. US-Dollar) hatte, umfasst Beteiligungen an über 700 Unternehmen. Bei einer Unternehmenveranstaltung Anfang 2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...