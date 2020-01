The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2E4CZ3 AAREAL BANK MTN S.283 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2R9Y44 WAG.FIN.HOL. 19/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4YK6 LB.HESS.THR. IHS 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA NO0010869761 CHIP BIDCO 19/24 FLR BD00 BON NOK NCA XFRA US24422EVC01 JOHN DEERE C 20/25 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US24422EVD83 JOHN DEERE C 20/30 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US437076BZ43 HOME DEPOT 20/49 BD00 BON USD NCA XFRA US501044DN88 KROGER CO. 20/50 BD00 BON USD NCA XFRA USU13055AT23 CALPINE CORP 19/28 REGS BD00 BON USD NCA XFRA XS2101357072 FRESENIUS SE MTN 20/28 BD00 BON EUR NCA 2YCA XFRA CA25552L2012 DIXIE GOLD INC. EQ00 EQU EUR N