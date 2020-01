FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IBE1 XFRA ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75

SSN XFRA CH0005795668 SCHMOLZ + BICKENB.AG

P8K XFRA CA70706P1045 PENGROWTH ENERGY

R2RC XFRA US7598922018 RENREN SP.ADRS A 15

PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125

XFRA CA25552L1022 DIXIE GOLD INC.