Köln (ots) - Digitale Technologien bestimmen längst unseren Alltag. Mobile First ist heute der Status quo. Welche digitalen Marketing-Trends in 2020 vor allem für den lokalen Handel und lokale Dienstleister eine wichtige Rolle spielen, weiß Patrick Hünemohr, Geschäftsführer von Greven Medien.Google Answer BoxDie Position #1 ist bei Google nicht mehr der Spitzenreiter in den Suchergebnissen. Seit einiger Zeit sieht man immer häufiger Answer Boxen, auch Featured Snippets genannt. Sie liefern dem User direkt eine Antwort auf eine konkrete Frage. Die Boxen erscheinen unterhalb der AdWords-Anzeigen und vor den organischen Suchergebnissen. Gerade weil der User diese Boxen nicht übersehen kann, ist ein regelrechter SEO-Kampf um eine Platzierung innerhalb der Featured Snippets entbrannt.Content MarketingContent Marketing zielt darauf ab, durch die Bereitstellung von hochwertigem, relevantem Content, der von vielen Usern online gesucht wird, neue Zielgruppen zu erschließen bzw. bestehende zu halten. Dabei kommt es vor allem auf holistischen Content an - die vollumfängliche Erklärung oder Beschreibung eines Themas aus Nutzersicht. Unternehmen, die nützlichen Content entlang der Customer Journey zur Verfügung stellen, werden häufiger gefunden, bauen Vertrauen auf und gewinnen so Kunden.VideomarketingVideomarketing ist für die nächsten Jahre einer der entscheidenden Trends im Online-Marketing, wenn nicht sogar der wichtigste. Gerade für regionale KMU sind die Chancen sehr gut mit kurzen, prägnanten und lokal relevanten Videos in den Suchergebnissen vorne mit dabei zu sein und sich erfolgreich als Vorreiter gegenüber den Wettbewerbern zu positionieren.Social CommerceUnternehmen nutzen soziale Medien nicht nur als Werbeplattform, um Marken und Produkte bekannt zu machen, sondern mit sogenannten Shoppable Posts immer häufiger als Verkaufskanal, um den Nutzern konkrete Kaufvorschläge zu unterbreiten. KMU können diesen Trend nutzen und dank Targeting und der Parametrisierung bei Instagram ihre Posts gezielt regional ausspielen.