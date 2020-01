Nach Exekution von Suleimani stehe der Irak innenpolitisch am Abgrund, sagt Ekkehard Brose, Ex-Botschafter im Irak. Im Interview erklärt er, warum Soldaten und Unternehmen aus Deutschland für das Land wichtig bleiben.

Herr Brose, nach der Tötung von Irans Top-General Ghassem Soleimani hat das irakische Parlament den Rückzug aller ausländischen Truppen aus seinem Land gefordert. Die Bundeswehr unterstützt Irak im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit Tornado-Aufklärungsjets und bildet Militärs im Irak aus. Einen Teil der Bundeswehrsoldaten im Irak will die Bundesregierung nun nach Jordanien und Kuwait verlegen. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung? Angesichts der gegenwärtig unübersichtlichen Lage im Irak ist dies eine gebotene Vorsichtsmaßnahme. Sie lässt die Möglichkeit einer Rückverlegung bewusst offen. Das halte ich für richtig, denn die von der Bundeswehr geleistete Ausbildungsunterstützung dient dem zentralen Ziel, die Institution Armee im Irak zu stärken. Das ist notwendig einerseits für die erfolgreiche Fortführung des Kampfes gegen ein Wiedererstarken des IS. Es ist aber ebenso unabdingbar auf Grund der gegebenen Konkurrenz der Armee mit den Kräften der sogenannten Volksmobilisierung bzw. den Milizen im Lande.

Muss angesichts der Lage der gesamte Bundeswehreinsatz im Krisenland Irak hinterfragt werden? Außenminister Heiko Maas sagte, die Bundewehr werde nicht gegen den Willen der irakischen Regierung im Land bleiben.Richtig, die Bundeswehr ist auf Bitten der irakischen Regierung im Land. Das irakische Parlament hat am Montag dieser Woche einen Entschluss gefasst, mit dem ausländische Streitkräfte zum Verlassen des Irak aufgefordert werden. Das können wir nicht ignorieren; der Beschluss reflektiert die aufgebrachte Stimmung der gesamten Öffentlichkeit unmittelbar nach dem tödlichen Angriff der USA gegen den iranischen General Suleimani mitten in Bagdad. Auch der irakische stellvertretende Vorsitzende der Volksmobilisierung, al-Muhandis, ist dabei ums Leben gekommen. Der Parlamentsbeschluss wird jedoch nicht das Ende der Geschichte sein, zumal die sunnitischen und kurdischen Abgeordneten sich daran nicht beteiligt haben. Es war eher ein Auftakt zur genauen Bestimmung der irakischen Position. Verbindlich formuliert wird diese letztlich von der Regierung des Irak. Irakische Zustimmung vorausgesetzt, bleibt der Einsatz der Bundeswehr in Irak meines Erachtens sinnvoll, weil er fest eingebunden ist in das politische Ziel, die Unabhängigkeit und Stabilität des Landes inmitten vieler destabilisierender Kräfte im Innern wie von außen aufrecht zu erhalten. In dieselbe Richtung wirken die viel umfangreicheren deutschen zivilen Maßnahmen. Die Bereiche ergänzen sich.

Deutschland und Irak hatten noch im März vergangenen Jahres auf ...

