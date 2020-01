Zur Wochenmitte hat eine vorsichtige Entspannung der Iran-Krise einen starken Einbruch am Ölmarkt ausgelöst. Am Donnerstag geht es wieder aufwärts.

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen und haben damit die starken Verluste vom Vortag vorerst gestoppt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,77 US-Dollar. Das sind 33 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 30 Cent auf 59,91 Dollar.

Zur ...

