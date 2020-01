Der iranische Raketenangriff hatte am Mittwoch das Ziel, das US-Personal auf dem irakischen Luftwaffenstützpunkt al-Asad zu töten, sagte US-Armee-General Mark Milley, der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff am späten Mittwoch. Auf die Frage, ob der Iran dies als eine unvollständige Mission ansehen würde, da es zu keinen US Verlusten kam und nur minimale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...