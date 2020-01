DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Nach den iranischen Raketenangriffen auf zwei von den USA genutzte Militärstützpunkte im Irak setzt US-Präsident Donald Trump vorerst auf Deeskalation. Bei den Angriffen seien keine US-Bürger zu Schaden gekommen, sagte Trump am Mittwoch. Er kündigte neue Wirtschaftssanktionen, jedoch keine militärische Reaktion an. Der Iran scheine in dem Konflikt zurückzuweichen, so Trump. "An die Menschen und Anführer im Iran" gewandt sagte der US-Präsident: "Wir wollen, dass Sie eine Zukunft, eine großartige Zukunft haben - eine, die Sie verdienen, eine des Wohlstandes zu Hause und der Harmonie mit den Nationen der Welt.

Unterdessen schlugen am Mittwochabend im Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad erneut Raketen ein. Sie hätten die sogenannte Grünen Zone getroffen, in der sich die US-Botschaft befinde, sagten Sicherheitskreise. Von wem der Angriff ausging, war zunächst unklar. US-Verteidigungsminister Mark Esper sagte, es sei zu erwarten, dass die schiitischen Milizen im Irak mit Angriffen oder anderen Aktionen weiter versuchten, die US-Militärpräsenz in dem Land zu "untergraben".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Eckdaten zum Jahresergebnis,

Zürich

08:00 GB/Marks & Spencer plc, Trading Update 3Q, London

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe November saisonbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm 08:00 Handels- und Leistungsbilanz November Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +19,0 Mrd Euro zuvor: +20,6 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +23,8 Mrd Euro zuvor: +22,7 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm -CH 09:00 Währungsreserven Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: 782,866 Mrd CHF -EU 11:00 Arbeitsmarktdaten November Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,5% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 222.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021 Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2035 im Gesamtvolumen von 4,5 bis 5,5 Mrd EUR Auktion 0,70-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2033 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2036 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2050 im Gesamtvolumen von 8,0 bis 9,5 Mrd EUR 11:30 PL/Auktion von Nullkoupon-Anleihen mit Laufzeit Juli 2022 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Lautzeit Oktober 2029 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit November 2029 Auktion 4,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2047 im Gesamtvolumen von 3,0 bis 5,0 Mrd PLN 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von 1,0 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.422,50 0,81 S&P-500-Future 3.265,80 0,17 S&P-500-Future 3.265,00 0,17 Nikkei-225 23.739,87 2,31 Schanghai-Composite 3.093,23 0,86 +/- Ticks Bund -Future 171,29 -14 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.320,18 0,71 DAX-Future 13.363,00 1,32 XDAX 13.368,71 1,31 MDAX 28.377,80 0,32 TecDAX 3.044,26 0,24 EuroStoxx50 3.772,56 0,35 Stoxx50 3.424,13 0,15 Dow-Jones 28.745,09 0,56 S&P-500-Index 3.253,05 0,49 Nasdaq-Comp. 9.129,24 0,67 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,43 -56

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Fest werden die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag erwartet, nachdem die Reaktion von US-Präsident Donald Trump am Vorabend auf die iranische Vergeltungsaktion keine Anzeichen einer weiteren Eskalation der Lage enthielt. Entspannend wirkt auch, dass die US-Demokraten verhindern wollen, dass Trump im Alleingang kriegsähnliche Zustände hervorruft. Hier soll zukünftig der Kongress wieder das letzte Wort haben. Im Fokus stehen im Tagesverlauf aus Deutschland die Industrieproduktion und die VDMA-Auftragseingänge, in den USA sprechen vier Notenbanker zur Geldpolitik.

Rückblick: Fester - Im Handel setzte sich die Meinung durch, dass der iranische Raketenangriff nur ein gesichtswahrendes Signal war, weshalb sich die Kurse im Verlauf stark erholten. Fluglinienaktien standen nach dem Absturz einer ukrainische Boeing-Maschine zeitweise stärker unter Abgabedruck, erholten sich aber ebenso. Lufthansa schlossen 1,1 Prozent höher, Air France 0,5 und IAG 0,2 Prozent. BT Group zogen um 2 Prozent an. Sie profitierten von positiv aufgenommenen Vorschlägen des Telekomregulierers, um Investitionen in den Aufbau der Breitband-Infrastruktur attraktiver zu gestalten. Nach Veröffentlichung der Umsätze für das dritte Quartal ging es für Sainsbury um 1,7 Prozent nach unten. Sirius schossen um 35,4 Prozent nach obe nach einer Übernahmeofferte von Anglo American.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Varta brachen nach der berauschenden Kursentwicklung 2019 um 21,8 Prozent ein. Analyst Stephan Klepp von der Commerzbank hatte seine Kaufempfehlung zurückgezogen. Er verwies darauf, dass wohl einige Kunden zu billigeren chinesischen Batterieherstellern gewechselt seien. Für Deutsche Euroshop ging es um 7,1 Prozent nach unten. Investitionen in das Portfolio haben dem Investor in Einkaufszentren im abgelaufenen Geschäftsjahr voraussichtlich ein mehr als doppelt so hohes negatives Bewertungsergebnis beschert wie 2018. RIB Software verloren 5,5 Prozent, belastet von einer Herunterstufung durch Warburg. SMA gewannen dagegen 5,5 Prozent - hier stützte eine Kaufempfehlung durch Metzler.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem extrem hohen Umsatz berichtete ein Händler von Lang & Schwarz, wobei sich Käufe und Verkäufe die Waage hielten. Insgesamt ging es im Gleichklang mit den US-Börsen nach oben. Cancom gaben um 2,7 Prozent nach, nachdem der Vorstandsvorsitzende vorzeitig seinen Hut nimmt. Varta erholten sich um 2,8 Prozent nach einem Tagesabsturz von gut 20 Prozent.

USA / WALL STREET

Freundlich - Mit Erleichterung und steigenden Kursen reagierte der Markt auf die vorläufige Beruhigung im Konflikt der USA mit Iran. Der Nasdaq-Composite erreichte ein neues Allzeithoch ereicht. Boeing gaben um 1,8 Prozent nach. Neben dem Absturz einer ukrainischen Maschine vom Typ 737 im Iran inmitten der militärischen Eskalation im Nahen Osten empfiehlt nun auch Boeing künftigen Piloten des Krisenflugzeuges 737 MAX ein Simulatortraining. Das macht den Kauf des derzeit weiter gesperrten Maschinentyps unter dem Strich teurer. Walgreens Boots Alliance knickten um 5,8 Prozent ein nach einem enttäuschenden Quartalsergbenis. T-Mobile US stiegen um 0,7 Prozent, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal die Zahl seiner Kunden deutlich steigerte.

Anleihen waren als sicherer Hafen angesichts der Deeskalation nicht mehr gefragt und wurden verkauft. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 4,2 Basispunkte auf 1,86 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1111 +0,0% 1,1110 1,1114 -0,9% EUR/JPY 121,43 +0,2% 120,87 120,90 -0,4% EUR/CHF 1,0827 +0,1% 1,1025 1,0790 -0,3% EUR/GBR 0,8475 -0,1% 0,8975 0,8489 +0,1% USD/JPY 109,28 +0,2% 107,74 108,74 +0,5% GBP/USD 1,3112 +0,1% 1,2500 1,3094 -1,1% USD/CNH 6,9218 -0,2% 6,9371 6,9444 -0,6% Bitcoin BTC/USD 7.918,01 -1,83 8.578,75 8.268,01 +9,8%

Der als klassische Fluchtwährung geltende Yen fiel im Tagesverlauf angesichts der Entspannung im US-iranischen Konflikt wieder deutlich zurück. Am Morgen war er deutlich unter 108 je Dollar gestiegen, fiel dann aber auf zuletzt knapp über 109 zurück. Zugleich erholte sich der Dollar auch zum Euro. Letzterer gab auf 1,1110 Dollar nach von in der frühen Spitze 1,1168.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,73 59,61 +0,2% 0,12 -2,2% Brent/ICE 65,46 65,44 +0,0% 0,02 -0,8%

Die Ölpreise standen mit der US-iranische Entspannung stark unter Druck. Die europäische Sorte Brent verbilligte sich um 3,1 Prozent auf 66,16 Dollar. Auch die wöchentlichen offiziellen Zahlen zur Entwicklung der US-Rohöllagerbestände drückten auf die Preise. Sie hatten einen Anstieg bei Rohöl und vor allem bei Benzin gezeigt. Die am Vortag vom privaten Branchenverband API vorgelegten Zahlen hatten dagegen noch deutliche Rückgange der Bestände ausgewiesen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.544,45 1.556,80 -0,8% -12,36 +1,8% Silber (Spot) 17,89 18,10 -1,2% -0,21 +0,2% Platin (Spot) 954,20 953,80 +0,0% +0,40 -1,1% Kupfer-Future 2,81 2,81 -0,1% -0,00 +0,5%

Gold war als vermeintlich sichere Anlage in einer ersten Reaktion auf die iranischen Raketenangriffe in der Nacht zu Mittwoch auf über 1.610 Dollar gestiegen, das höchste Niveau seit 2013. Mit der im Tagesverlauf einsetzenden Deeskalation sackte der Preis dann auf zuletzt 1.558 Dollar wieder kräftig ab - rund 1 Prozent unter das Vortagsniveau.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

IRAN/IRAK

Iran hat nach seinen Raketenangriffen auf internationale Militärbasen im Irak versichert, dass man die staatliche Souveränität des Irak respektiere. Die irakische Regierung hatte zuvor eine "Verletzung der Souveränität" des Landes angeprangert.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Verbraucherpreise sind im Dezember zum Vorjahr um 4,5 Prozent gestiegen, verglichen mit einer Prognose von 4,6 Prozent. Die Erzeugerpreise sanken um 0,5 Prozent, stärker als mit 0,3 Prozent geschätzt.

USA/IRAN

Die US-Demokraten wollen die militärischen Befugnisse von Präsident Donald Trump im Iran-Konflikt beschneiden und so eine mögliche Gewalteskalation verhindern. Eine entsprechende Resolution soll am Donnerstag im Repräsentantenhaus vorgelegt werden.

USA/CHINA

Der US-Kongress hat Sanktionen gegen Peking wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in China gefordert.

DAIMLER / GEELY

Für die geplante Fertigung des rein elektrischen Smart-Kleinwagens in China sind jetzt die Voraussetzungen geschaffen. Daimler und der chinesische Großaktionär Geely haben das im März vereinbarte paritätische Joint Venture Smart Automobile Co Ltd gegründet.

CANCOM

Vorstandschef Thomas Volk verlässt das Unternehmen vorzeitig zum 31. Januar wegen unterschiedlicher Auffassungen mit dem Aufsichtsrat über die zukünftige strategische Entwicklung des Unternehmens. Als Nachfolger wurde das langjährige Vorstandsmitglied Rudolf Hotter berufen.

PIERER

Die Muttergesellschaft der Motorradmarken KTM und Husqvarna will sich zugunsten einer Notierung in Frankfurt von ihrem Listing in Wien verabschieden.

SNB

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) rechnet für 2019 mit einem Gewinn, nachdem sie 2018 einen Verlust hinnehmen musste. Laut vorläufiger Schätzung erwartet die SNB einen Gewinn von 49 Milliarden Franken und will eine Dividende von 15 Franken je Aktie zahlen. Im vergangenen Jahr hatte sie einen Verlust von 14,9 Milliarden Franken erzielt, aber nach Rückgriff auf ihre Ausschüttungsreserve ebenfalls 15 Franken Dividende gezahlt.

