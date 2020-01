Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nach den iranischen Raketenangriffen auf zwei von den USA genutzte Militärstützpunkte im Irak setzt US-Präsident Donald Trump vorerst auf Deeskalation. Bei den Angriffen seien keine US-Bürger zu Schaden gekommen, sagte Trump am Mittwoch. Er kündigte neue Wirtschaftssanktionen, jedoch keine militärische Reaktion an. Der Iran scheine in dem Konflikt zurückzuweichen, so Trump. "An die Menschen und Anführer im Iran" gewandt sagte der US-Präsident: "Wir wollen, dass Sie eine Zukunft, eine großartige Zukunft haben - eine, die Sie verdienen, eine des Wohlstandes zu Hause und der Harmonie mit den Nationen der Welt.

Unterdessen schlugen am Mittwochabend im Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad erneut Raketen ein. Sie hätten die sogenannte Grünen Zone getroffen, in der sich die US-Botschaft befinde, sagten Sicherheitskreise. Von wem der Angriff ausging, war zunächst unklar. US-Verteidigungsminister Mark Esper sagte, es sei zu erwarten, dass die schiitischen Milizen im Irak mit Angriffen oder anderen Aktionen weiter versuchten, die US-Militärpräsenz in dem Land zu "untergraben".

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 222.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.265,80 +0,17% S&P-500-Future 3.266,25 +0,21% Nikkei-225 23.739,87 +2,31% Hang-Seng-Index 28.475,32 +1,38% Kospi 2.186,45 +1,63% Shanghai-Composite 3.092,00 +0,82% S&P/ASX 200 6.874,20 +0,83%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Kräftig aufwärts geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Anleger sind erleichtert darüber, dass der Konflikt zwischen den USA und Iran vorerst wohl nicht in einen Krieg ausarten wird. Die Dezember-Daten zu den chinesischen Verbraucherpreisen haben keinen Einfluss auf den Markt. Die Inflation verharrte auf demselben Niveau wie im November und lag geringfügig unter der Konsensschätzung von Volkswirten. Einzelwerte an der Börse werden unter anderem von Analystenkommentaren bewegt. Alibaba gewinnen in Hongkong 1,7 Prozent, nachdem Daiwa die Beobachtung der Aktie des chinesischen Internetkonzerns mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hat. Xiaomi verbessern sich um 2,2 Prozent. Hier hat Daiwa das Kursziel erhöht und die optimistische Einschätzung der Aktie bestätigt.

US-NACHBÖRSE

Die beginnende Bilanzsaison hat den nachbörslichen Handel am Mittwoch geprägt. Die Einrichtungskette Bed Bath & Beyond schockierte die Anleger mit einer Gewinnwarnung, während der Textileinzelhändler Chico's sich optimistischer zeigte.

Chico's hat nach vorläufigen Angaben im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Daraufhin schoss die Aktie 24,5 Prozent nach oben. Die Aktie von Bed Bath & Beyond brach um 9,9 Prozent ein. Das Unternehmen war in seinem dritten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht. Weil Umsatz und Ergebnis voraussichtlich auch während des restlichen Geschäftsjahrs unter Druck stünden, werde der Jahresausblick zurückgezogen, teilte Bed Bath & Beyond mit.

Costco Wholesale stiegen um 1 Prozent. Das Unternehmen hatte für Dezember einen Umsatzanstieg um 10,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahr gemeldet.

Besser als erwartet schnitt auch Helen of Troy in ihrem dritten Geschäftsquartal ab. Die Aktie des Herstellers von Konsumgütern und Kosmetik verbesserte sich im nachbörslichen Handel um 6,2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.745,13 0,56 161,45 0,72 S&P-500 3.253,06 0,49 15,88 0,69 Nasdaq-Comp. 9.129,24 0,67 60,66 1,75 Nasdaq-100 8.912,37 0,75 65,92 2,05 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 896 Mio 792 Mio Gewinner 1.743 1.290 Verlierer 1.196 1.652 Unverändert 89 85

Freundlich - Mit Erleichterung und steigenden Kursen reagierte der Markt auf die vorläufige Beruhigung im Konflikt der USA mit Iran. Der Nasdaq-Composite erreichte ein neues Allzeithoch. Boeing gaben um 1,8 Prozent nach. Neben dem Absturz einer ukrainischen Maschine vom Typ 737 im Iran inmitten der militärischen Eskalation im Nahen Osten empfiehlt nun auch Boeing künftigen Piloten des Krisenflugzeuges 737 MAX ein Simulatortraining. Das macht den Kauf des derzeit weiter gesperrten Maschinentyps unter dem Strich teurer. Walgreens Boots Alliance knickten um 5,8 Prozent ein nach einem enttäuschenden Quartalsergbenis. T-Mobile US stiegen um 0,7 Prozent, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal die Zahl seiner Kunden deutlich gesteigert hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,58 3,6 1,54 37,4 5 Jahre 1,65 4,4 1,61 -27,0 7 Jahre 1,77 3,8 1,74 -47,4 10 Jahre 1,86 4,2 1,82 -58,1 30 Jahre 2,35 4,5 2,31 -71,7

Anleihen waren als sicherer Hafen angesichts der Deeskalation nicht mehr gefragt und wurden verkauft. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 4,2 Basispunkte auf 1,86 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1114 +0,0% 1,1110 1,1136 -0,9% EUR/JPY 121,45 +0,2% 121,19 120,74 -0,4% EUR/GBP 0,8474 -0,1% 0,8481 0,8470 +0,1% GBP/USD 1,3116 +0,1% 1,3101 1,3149 -1,0% USD/JPY 109,28 +0,2% 109,08 108,43 +0,5% USD/KRW 1157,66 -0,3% 1161,54 1169,33 +0,2% USD/CNY 6,9228 -0,3% 6,9462 6,9425 -0,6% USD/CNH 6,9201 -0,2% 6,9371 6,9417 -0,7% USD/HKD 7,7745 -0,0% 7,7753 7,7788 -0,2% AUD/USD 0,6875 +0,1% 0,6866 0,6876 -1,9% NZD/USD 0,6651 +0,0% 0,6648 0,6661 -1,2% Bitcoin BTC/USD 7.911,51 -1,9% 8.066,01 8.291,01 +9,7%

Der als klassische Fluchtwährung geltende Yen fiel im Tagesverlauf angesichts der Entspannung im US-iranischen Konflikt wieder deutlich zurück. Am Morgen war er deutlich unter 108 je Dollar gestiegen, fiel dann aber auf zuletzt knapp über 109 zurück. Zugleich erholte sich der Dollar auch zum Euro. Letzterer gab auf 1,1110 Dollar nach von in der frühen Spitze 1,1168.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,73 59,61 +0,2% 0,12 -2,2% Brent/ICE 65,52 65,44 +0,1% 0,08 -0,7%

Die Ölpreise standen mit der US-iranischen Entspannung stark unter Druck. Die europäische Sorte Brent verbilligte sich um 3,1 Prozent auf 66,16 Dollar. Auch die wöchentlichen offiziellen Zahlen zur Entwicklung der US-Rohöllagerbestände drückten auf die Preise. Sie hatten einen Anstieg bei Rohöl und vor allem bei Benzin gezeigt. Die am Vortag vom privaten Branchenverband API vorgelegten Zahlen hatten dagegen noch deutliche Rückgange der Bestände ausgewiesen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.545,28 1.556,80 -0,7% -11,52 +1,8% Silber (Spot) 17,91 18,10 -1,0% -0,19 +0,3% Platin (Spot) 954,00 953,80 +0,0% +0,20 -1,1% Kupfer-Future 2,81 2,81 -0,0% -0,00 +0,5%

Gold war als vermeintlich sichere Anlage in einer ersten Reaktion auf die iranischen Raketenangriffe in der Nacht zu Mittwoch auf über 1.610 Dollar gestiegen, das höchste Niveau seit 2013. Mit der im Tagesverlauf einsetzenden Deeskalation sackte der Preis dann auf zuletzt 1.558 Dollar wieder kräftig ab - rund 1 Prozent unter das Vortagsniveau.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

IRAN/IRAK

Iran hat nach seinen Raketenangriffen auf internationale Militärbasen im Irak versichert, dass man die staatliche Souveränität des Irak respektiere. Die irakische Regierung hatte zuvor eine "Verletzung der Souveränität" des Landes angeprangert.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Verbraucherpreise sind im Dezember zum Vorjahr um 4,5 Prozent gestiegen, verglichen mit einer Prognose von 4,6 Prozent. Die Erzeugerpreise sanken um 0,5 Prozent, stärker als mit 0,3 Prozent geschätzt.

USA/IRAN

Die US-Demokraten wollen die militärischen Befugnisse von Präsident Donald Trump im Iran-Konflikt beschneiden und so eine mögliche Gewalteskalation verhindern. Eine entsprechende Resolution soll am Donnerstag im Repräsentantenhaus vorgelegt werden.

USA/CHINA

Der US-Kongress hat Sanktionen gegen Peking wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in China gefordert.

BUSCHBRÄNDE AUSTRALIEN

In Australien haben die Behörden zu Beginn einer neuen Hitzewelle vor einer Ausbreitung der verheerenden Buschbrände gewarnt. Die Lage im Bundesstaat Victoria im Südosten des Landes sei in den kommenden zwölf bis 36 Stunden "sehr gefährlich und dynamisch", sagte Andrew Criscp vom örtlichen Katastrophenschutz. Die Behörden verlängerten den Katastrophenzustand um weitere zwei Tage.

DAIMLER / GEELY

