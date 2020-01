AIR FRANCE-KLM KONZERN DEZ 7,75 MIO PASSAGIERE, +0,8% GG VJ Cancom tauscht Vorstandschef aus - Hotter folgt auf Volk Daimler kommt Neustart für seinen Smart näher Deutsche Bank verliert Auftrag: Unicredit will Zahlungsverkehr konzernweit bündeln, HB BAYER UND EVOTEC: TRATEGISCHE ALLIANZ ZU POLYZYSTISCHES OVARIALSYNDROMEVOTEC: INSGESAMT MEILENSTEINZAHLUNGEN VON MEHR ALS 330 MIO EUR MÖGLICH Infineon -Chef gibt sich mit Blick auf noch nicht genehmigte Cypress-Übernahme gelassen, Gespräch FAZ Die Massenklagen von "My Right" gegen Volkswagen stehen vor einem möglichen Wendepunkt , FAZ Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...

