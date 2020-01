TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Kräftig aufwärts ist es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien gegangen. Die Anleger waren in Kauflaune in Erleichterung darüber, dass der Konflikt zwischen den USA und Iran vorerst wohl nicht in einen Krieg ausarten wird.

Zusätzlich gestützt vom im Tagesvergleich deutlich schwächeren Yen führte die japanische Börse die Märkte der Region an. Der Nikkei-225-Index gewann 2,3 Prozent auf 23.740 Punkte. Hongkong zeigte sich im späten Handel mit einem Plus von 1,5 Prozent. In Schanghai ging es mit den Kursen im Schnitt um 0,9 Prozent nach oben. Die Dezember-Daten zu den chinesischen Verbraucherpreisen hatten keinen Einfluss auf den Markt. Die Inflation verharrte auf demselben Niveau wie im November und lag geringfügig unter der Konsensschätzung von Volkswirten.

Der südkoreanische Leitindex Kospi lag 1,6 Prozent im Plus. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent höher. Der Aktienmarkt in Neuseeland gab hingegen um 0,2 Prozent nach. Hier belasteten Kursverluste im Gesundheitssektor und Abgaben beim Flughafenbetreiber Auckland Airport von 2 Prozent sowie von 3,9 Prozent beim Stromversorger Meridian.

US-Präsident Donald Trump reagierte sehr moderat auf den iranischen Vergeltungsschlag, bei dem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei internationale Militärstützpunkte im Irak mit Raketen angegriffen worden waren in einem Vergeltungsakt auf die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff am Freitag. Trump kündigte lediglich weitere Wirtschaftssanktionen gegen das Land an. Der gemäßigte Auftritt des US-Präsidenten weckte Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Konflikts.

Yen deutlich gefallen - Samsung auf Rekordhoch

Am Devisenmarkt zogen sich die Anleger aus Fluchtwährungen wie dem Yen zurück. Der Dollar stieg auf zuletzt rund 109,30 Yen, am Mittwoch hatte er im Tagestief 107,65 Yen gekostet.

Die Ölpreise, die mit der Entspannung im US-iranischen Konflikt am Mittwoch sehr stark nachgegeben hatten, traten auf der Stelle. Die global gehandelte Sorte Brent notierte wenig verändert bei 65,47 Dollar, nachdem sie am Vortag bis zu 71,75 Dollar gekostet hatte.

Einzelwerte an der Börse wurden von Analystenkommentaren stärker bewegt. Alibaba gewannen in Hongkong im späten Handel 2,1 Prozent, nachdem Daiwa die Beobachtung der Aktie des chinesischen Internetkonzerns mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte. Xiaomi verbesserten sich um 3,4 Prozent. Hier hatte Daiwa das Kursziel erhöht und die optimistische Einschätzung der Aktie bestätigt.

Die Analysten von Nomura haben sich derweil den chinesischen Zementsektor genauer angesehen, weil sie aufgrund von Wirtschaftsstimuli mit einer höheren Nachfrage nach dem Baustoff rechnen. Favorit der Analysten ist China National Building Material, deren Aktie auf "Buy" hochgestuft wurde und daraufhin um gut 2 Prozent zulegte. Anhui Conch Cement wurden hingegen abgestuft und sanken um 0,1 Prozent. China Resources Cement gewannen 0,8 Prozent.

In Seoul stieg der Samsung-Kurs um 3,2 Prozent auf ein Rekodhoch von 58.600 Won. Nomura hat sich optimistisch geäußert, dass der Gewinn von Samsung im zweiten Quartal dieses Jahres wieder anziehen wird, und die Kaufempfehlung bestätigt mit einem Kursziel von 67.000 Won. Samsung hatte am Mittwoch für das abgelaufene Quartal einen Rückgang des operativen Gewinns um mehr als ein Drittel angekündigt, was aber immer noch über den kursierenden Analystenschätzungen liegt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.874,20 +0,83% +2,84% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.739,87 +2,31% -1,91% 07:00 Kospi (Seoul) 2.186,45 +1,63% +1,63% 07:00 Schanghai-Comp. 3.094,88 +0,91% +1,47% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.498,87 +1,46% -0,48% 09:00 Taiex (Taiwan) 11.970,63 +1,30% -0,22% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.252,75 +0,21% +0,78% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.590,23 +0,07% +0,02% 10:00 BSE (Mumbai) 41.370,73 +1,35% +0,16% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1118 +0,1% 1,1110 1,1136 -0,9% EUR/JPY 121,52 +0,3% 121,19 120,74 -0,3% EUR/GBP 0,8480 -0,0% 0,8481 0,8470 +0,2% GBP/USD 1,3112 +0,1% 1,3101 1,3149 -1,1% USD/JPY 109,30 +0,2% 109,08 108,43 +0,6% USD/KRW 1159,77 -0,2% 1161,54 1169,33 +0,4% USD/CNY 6,9262 -0,3% 6,9462 6,9425 -0,5% USD/CNH 6,9219 -0,2% 6,9371 6,9417 -0,6% USD/HKD 7,7751 -0,0% 7,7753 7,7788 -0,2% AUD/USD 0,6876 +0,1% 0,6866 0,6876 -1,9% NZD/USD 0,6649 +0,0% 0,6648 0,6661 -1,2% Bitcoin BTC/USD 7.949,01 -1,5% 8.066,01 8.291,01 +10,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,69 59,61 +0,1% 0,08 -2,2% Brent/ICE 65,47 65,44 +0,0% 0,03 -0,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.546,23 1.556,80 -0,7% -10,58 +1,9% Silber (Spot) 17,91 18,10 -1,0% -0,19 +0,3% Platin (Spot) 951,05 953,80 -0,3% -2,75 -1,5% Kupfer-Future 2,81 2,81 +0,1% +0,00 +0,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2020 03:11 ET (08:11 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.