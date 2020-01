Valneva SE eröffnet ein neues Handelsbüro in Lyon/Frankreich. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Valneva France SAS wird den Verkauf und das Marketing von Ixiaro® und Dukoral® in Frankreich direkt kontrollieren, um das Umsatzwachstum der Impfstoffe zu beschleunigen. Franck Grimaud, Chief Business Officer von Valneva, kommentierte: "Seit wir 2015 die weltweiten Vertriebsrechte für unseren Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis wiedererlangt haben, haben wir unsere kommerzielle Infrastruktur in wichtigen Reisemärkten weiter ausgebaut. Auf diese Weise konnten wir unseren Umsatz seit 2015 mehr als verdoppeln. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und der Konzentration auf ein engagiertes Vertriebs- und Marketingteam erwarten wir eine ...

