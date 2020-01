DÜSSELDORF (dpa-AFX Broker) - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Aixtron von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 12,50 Euro angehoben. Die Gründe für die zuletzt relativ schwache Kursentwicklung der Aktie dürften sich 2020 umkehren, schrieb Analyst Veysel Taze in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In diesem Jahr dürften neue Wachstumstreiber zur Geltung kommen. Außerdem stehe die Entscheidung über die Zukunft des OLED-Geschäfts an. Dies sei wohl positiv für die Aktie, egal wie sie ausfalle./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020



