Zürich (awp) - Die Schweizer Börse präsentiert sich am Donnerstag fester. Da der Konflikt zwischen den USA und Iran nicht eskaliert sei und US-Präsident Donald Trump kein weiteres Öl ins Feuer gegossen habe, seien die Hoffnungen auf eine Entspannung durchaus berechtigt, heisst es am Markt.Die Angst vor einem Krieg am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...