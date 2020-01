Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Mittwoch nach fünf Tagen des Rückgangs um 28,5K Kontrakte gestiegen ist, was dem größten Anstieg in diesem Jahr entspricht. Das Volumen legte gleichzeitig um 148,8K Kontrakte zu. USD/JPY hat 110,00 im Blick Die nachlassenden geopolitischen Bedenken entziehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...