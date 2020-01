Unsicherheit über die künftige Strategie des IT- und Cloud-Spezialisten Cancom (CANCOM SE) hat am Donnerstag an der Börse hohe Kursverluste der Aktie nach sich gezogen. Cancom tauscht überraschend den Chef aus. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Volk verlässt das Unternehmen wegen unterschiedlicher Auffassungen über die künftige Strategie.

