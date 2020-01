Zuletzt lief es wieder besser beim Zahlungsabwickler Wirecard. Bereits Anfang des Jahres konnte mit dem US-Telekommunikationsanbieter Sprint eine neue Partnerschaft im Bereich IoT verkündet werden, zudem twitterte Wirecard-CEO Braun und deutete an, dass es operativ auch 2020 blendend laufen dürfte. Zudem blieben bislang neue Störfeuer von Seiten der Financial Times aus, d.h. es ist ungewohnt ruhig in den letzten Wochen. Und auch von Analystenseite kam zuletzt wieder Unterstützung. Ende De..

Den vollständigen Artikel lesen ...