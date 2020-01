Saarbrücken (ots) - Silvester, 23:50 Uhr: Die Party ist in vollem Gange, die Sektgläser sind gefüllt... und genau in diesem Moment nimmt man sich drei Dinge vor. Erstens: Ab nächstem Jahr wird regelmäßig Sport getrieben. Zweitens: Weniger Stress im Beruf. Und drittens: Mehr Zeit mit der Familie oder Freunden verbringen. Jedes Jahr dieselben Neujahrsvorsätze, etwas besser zu machen. Etwas anders zu machen. Mit Erfolg?"Mehr Sport treiben", "Gesünder ernähren" und "Mehr Zeit mit der Familie/Freunden verbringen" - am 01. Januar nehmen sich die Deutschen viel vor. Und trotzdem kommen sie nicht weit, der Wirf-Deine-Jahresvorsätze-über-Bord-Tag wird im Jahr 2020 bereits am 17. Januar gefeiert. Warum? Liegt es eventuell daran, dass die Vorsätze zu hoch gegriffen sind? Der Erfolg ausbleibt? Oder die Erfolge einfach nicht messbar sind? CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, hat acht Vorsätze zusammengestellt, die sich einfach umsetzen lassen. Und ganz nebenbei die Gesundheit schützen, die Work-Life-Balance fördern und Stress reduzieren:1. AUSZEIT GÖNNENAm Wochenende einfach mal einen frisch aufgebrühten Tee genießen, aufs Sofa kuscheln und die Seele baumeln lassen. Ganz ohne Smartphone in der Hand oder laufenden Fernseher. Maximal noch ein gutes Buch. Schon zehn Minuten machen den Kopf frei und das Herz leicht.2. TREPPE NEHMENDas Büro liegt im dritten Stock? Statt des bequemen Aufzugs einfach die Treppe nehmen. Das bringt bereits morgens den Kreislauf einmal so richtig in Schwung. Und wer das jeden Tag macht, fördert langfristig die eigene Fitness und Konzentrationsfähigkeit.3. SMARTPHONE WEGLEGENJeden Tag das Smartphone für eine Stunde ausstellen. Nicht nur lautlos, sondern richtig aus. Einfach mal nicht die anderen das eigene Leben bestimmen lassen. Die gewonnene Zeit eignet sich hervorragend für einen winterlichen Spaziergang oder ein Gesellschaftsspiel mit der Familie.4. TRÄUME ERFÜLLENEinmal im Monat das tun, was man schon immer mal machen wollte - auch gerne verrückt und unkonventionell. Ein Fallschirmsprung, mit einem gemieteten Cabrio durch die Berge oder ein ganz spontaner Städtetrip. So ein Erlebnis macht glücklich. Und Glück fördert die psychische und physische Gesundheit.5. DANKBAR SEINEinfach mal Danke sagen. Denn das Gefühl, wenn einem vom Chef, der Partnerin oder auch von einer gänzlich unbekannten Person für eine Kleinigkeit gedankt wird, ist unbezahlbar. Wer den Spieß umdreht, vermittelt Wertschätzung und zaubert ein Lächeln in die Gesichter der Mitmenschen. Übrigens: Lächeln entspannt den ganzen Körper und steigert die Abwehrkräfte.6. GESÜNDER LEBENMan muss nicht gleich Veganer werden und nur noch mit dem Fahrrad fahren. Auch im Kleinen kann man etwas für die Gesundheit tun. Wie wäre es mit Rosmarin, Basilikum und Minze im selbst gebauten Kräutergarten auf dem Fensterbrett? Feine Kräuter sind gesund und verleihen jeder Pasta geschmacklich eine ganz persönliche Note.7. EINFACH MACHENAuch die Freizeit kann stressig sein, wenn man sich zu viel vornimmt. Zeit mit Freunden und der Familie erdet und baut gleichzeitig Alltagsstress ab. Zum Beispiel beim gemeinsamen Spielen, Basteln, Kochen, Singen. Ohne Leistungsdruck und Gewinnerehrgeiz kommt schon mit einfachen Dingen schnell zur Ruhe.8. BALAST ABWERFENAlle zwei Monate einen Karton mit alten, nicht mehr benötigten Dingen füllen und spenden oder ggf. entsorgen. Egal ob gefüllt mit Kleidern, alten Sportsachen oder Spielzeug. Was man in den letzten zwölf Monaten nicht benutzt hat, wird man die nächsten zehn Jahre auch nicht vermissen. Das befreit und schafft Platz für neu Dinge. 