Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1117 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen und am Vorabend.Zum Franken schwächte sich der Euro wieder leicht auf 1,0818 Franken ab, nachdem er am Morgan noch zu 1,0831 gehandelt wurde. Am Mittwoch war die Einheitswährung mit 1,0783 ...

