- BOFA RAISES EUROPEAN LUXURY GOODS UND EUROPEAN TELECOMS TO 'MARKETWEIGHT'



- BARCLAYS CUTS AG BARR PRICE TARGET TO 460 (520) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TULLOW OIL PLC TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TARGET 75 (80) PENCE - BARCLAYS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 255 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY TO 'OVERWEIGHT' (UW) - TARGET 40 (21) PENCE - BERENBERG RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 800 (670) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4220 (3560) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3830 (3480) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 105 (85) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 590 (440) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 370 (300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 1160 (920) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 150 (120) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3110 (2490) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES REDROW PRICE TARGET TO 860 (690) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 230 (190) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 90.40 (80) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1080 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1600 (1450) PENCE - 'OUTPERFORM' - BRYAN GARNIER CUTS RECKITT-BENCKISER-PRICE TARGET TO 6270 (6400) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 550 (485) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 400 (560) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 160 (200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 840 (820) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 610 (560) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4450 (4400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4900 (5000) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 1050 (909) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 110 (150) PENCE - 'REDUCE' - PEEL HUNT CUTS SIG TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 115 (165) PENCE - PEEL HUNT RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 920 (800) PENCE - 'HOLD' - RPT/SOCGEN KEEPS GLAXOSMITHKLINE 'BUY RATING' - PRICE TARGET 2300 (2200) PENCE - UBS CUTS COMPUTACENTER TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 1625 (1485) PENCE - UBS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3800 (3850) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ALFA FINANCIAL SOFTWARE PRICE TARGET TO 117 (85) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES AVAST PLC PRICE TARGET TO 535 (425) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 2640 (2300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 700 (655) PENCE - 'BUY'



- TRADERS: BOFA CUTS EUROPEAN STOCKS TO 'NEUTRAL' ('POSITIVE') - TRADERS: BOFA RAISES EUROPEAN CAPITAL GOODS TO 'OVERWEIGHT' ('MARKETWEIGHT')



